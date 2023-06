Attaque contre des enfants à Annecy: L’assaillant soumis à un examen psychiatrique

L’auteur présumé de la brutale attaque au couteau contre des enfants à Annecy, dans le sud-est de la France, subit vendredi un examen psychiatrique pour tenter de déterminer les raisons de son crime qui a profondément choqué dans le pays et à l’étranger.

«En l’état, on n’a pas d’éléments qui pourraient nous laisser entendre qu’il y a une motivation terroriste», avait-elle déclaré un peu plus tôt dans l’après-midi. «On essaie de comprendre son mobile», a-t-elle dit en fin de journée, «je ne peux pas exclure à ce stade un acte insensé».

Âgés de 24 à 36 mois, les quatre enfants blessés, dont un Britannique et un Néerlandais, ont été transférés à Genève et à Grenoble après des premiers soins sur place. «Leur état de santé est extrêmement fragile, ils sont toujours en urgence absolue», a indiqué la procureure.

«Ça a l’a probablement rendu fou»

Un adulte a été hospitalisé après avoir été blessé par l’agresseur puis touché par les tirs de la police pendant l’interpellation, un autre adulte a été touché plus légèrement.

Abdalmasih H., de nationalité syrienne et né en 1991, avait obtenu l’asile en Suède en 2013 où il a vécu pendant 10 ans. «Il n’a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède», a confié son ex-épouse, jointe par l’AFP.

Ce père d’une enfant de 3 ans était en situation régulière quand il est arrivé en France, il y a quelques mois. Dans une nouvelle demande d’asile déposée en France en novembre 2022, il s’était déclaré «chrétien de Syrie», selon une source policière. Et il portait une croix chrétienne quand il a été interpellé.

Selon Gérald Darmanin, les autorités françaises lui ont notifié dimanche dernier, le 4 juin, qu’il ne pouvait obtenir l’asile en France puisqu’il l’avait déjà en Suède. Interrogé sur le lien possible entre ce refus et le passage à l’acte, il a parlé d’une «coïncidence troublante». Ce dimanche, a-t-il ajouté, le réfugié avait été contrôlé par la police car «il se serait lavé dans le lac d’Annecy (…) une main courante a été faite, et il n’y avait rien à lui reprocher particulièrement».