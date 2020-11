Halloween sanglant à Québec : L’assaillant voulait faire le plus de victimes possible

L’homme qui a tué deux personnes à l’arme blanche et en a blessé cinq autres samedi dans le vieux Québec n’était a priori pas «associé à un groupe terroriste», a annoncé dimanche la police.

L'homme qui a tué deux personnes et blessé cinq autres à Québec aurait choisi ses victimes au hasard.

«Hier soir, on a été plongé dans une nuit d’horreur lorsqu’un homme de 24 ans, qui ne réside pas à Québec, s’est présenté chez nous avec l’intention de faire le plus de victimes possible», a expliqué lors d’un point presse le directeur du service de police du Québec, Robert Pigeon. «Tout porte à croire» que le suspect, armé d’un sabre japonais et déguisé en costume médiéval, «aurait choisi ses victimes au hasard», a-t-il ajouté.