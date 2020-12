Tchétchénie : L’assassin du professeur français a été enterré

Le jeune meurtrier de 18 ans a été inhumé dans la république russe dont il était originaire. Une foule relativement nombreuse semble l’avoir accompagné à sa dernière demeure en chantant.

L’assassin du professeur français tué en octobre pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves a été enterré dimanche en Tchétchénie, la république russe dont il était originaire, ont annoncé des médias et comptes sociaux russes.

Des comptes sur la messagerie Telegram avaient plus tôt publié des vidéos de l’enterrement, montrant une foule relativement nombreuse chantant en tchétchène et accompagnant sous des chutes de neige le cercueil du jeune meurtrier de 18 ans.

Selon Baza, une chaîne Telegram très suivie ayant diffusé une de ces vidéos, environ 200 personnes – des parents et amis de la famille Anzorov – ont pris part aux obsèques et plus de 60 policiers avaient été déployés dans le village.