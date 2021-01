États-Unis : L’assaut contre le Capitole peut-être pas si spontané que ça

Dix jours après le 6 janvier, les questions se multiplient sur le niveau de préparation de l’assaut du Capitole.

Les experts ont souligné que les violences du 6 janvier étaient globalement chaotiques, désorganisées et typiques d’une émeute spontanée. Mais les vidéos, les photos et les communications analysées depuis ces violences menées par des partisans de Donald Trump suggèrent un niveau inquiétant de préparation.

«Signes de coordination»

Une quinzaine de personnes ont été arrêtées et le ministère de la Justice a prévenu que plus de 200 autres pourraient être inculpées. Mais la justice n’utilise pas les termes «conspiration» ou «complot» pour décrire les violences du 6 janvier.

Michael Sherwin, le procureur de Washington qui supervise l’enquête, a indiqué vendredi qu’elle révélait des «signes de coordination», notamment des communications entre ceux qui étaient à l’intérieur du bâtiment et ceux à l’extérieur. Découvrir s’il y avait une «structure de commandement globale» et des équipes organisées est la «priorité numéro un» des enquêteurs, a-t-il ajouté. «Cela va prendre des semaines, si ce n’est des mois pour découvrir les réelles motivations de certains de ces groupes», a-t-il dit. Mais «il n’y a pas de preuve à ce stade de l’existence d’équipes chargées de tuer ou capturer, voire d’assassiner».

«Reconnaissance» des lieux la veille

Pas de conspiration

Mais pour Matthew Feldman, du centre de réflexion britannique Center for Analysis of the Radical Right, cela ne suffit pas pour parler d’opération planifiée ou de conspiration. Les manifestants «n’apparaissaient pas organisés, mais il est clair que dans la foule, il y en avait certains qui étaient organisés», estime-t-il, notant la présence de membres de groupes d’extrême droite connus pour leur violence comme les Three Percenters, Oath Keepers et les Proud Boys.