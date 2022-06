Tennis: Lassé des cris, le coach de Medvedev s'en va

Certaines fois, les entraîneurs servent de «punching ball» à leur joueur et l'acceptent volontiers. D'autres, à force peuvent craquer. C'est le cas de Gilles Cervara, le mentor français du joueur russe, qui en a eu plein le dos, dimanche, lors de la finale du tournoi de Halle.

Daniil Medvedev prenait une leçon de jeu sur herbe de la part du Polonais Hubert Hurkacz, quand il a fondu un plomb. Le résident monégasque a même brisé une raquette de rage, après avoir serré la main de son adversaire quand le score de 6-1 6-4 a été entériné. Mais c'est quelques minutes avant que le Russe s'est le plus énervé.

On jouait alors le début de la seconde manche, quand il a été breaké. Medvedev est entré dans un rage terrible et s'est mis à houspiller son entraîneur. Ce dernier a pris ses cliques, ses claques, son sac-à-dos et a quitté l'enceinte sans demander son reste.