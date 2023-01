L’Assemblée de l’Université va se remettre à chercher un recteur

Genève : L’Assemblée de l’Uni va se remettre à chercher un recteur

Pondération des critères floue

L’Assemblée explique via un communiqué que certains critères, «notamment la particularité du contexte politique et financier actuel du monde académique suisse» n’avaient «pas été explicitement exprimés» par Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat chargée de l’Instruction publique, lors de son audition. «Surtout, ni le caractère essentiel, ni la pondération» des critères n’ont été évoqués. L’instance dit ainsi avoir «donné la priorité à la compétence académique, à l’expérience de direction rectorale et à un projet fédérateur et innovant». Elle souligne ainsi que les deux derniers candidats en lice, canadien et belge, étaient les seuls à avoir déjà exercé au sein d’un rectorat.