France: L’Assemblée nationale adopte le projet de loi sur l’industrie verte

Dans une atmosphère parfois surchauffée, le texte a été approuvé avec le soutien des LR et RN par 217 voix pour, 75 contre et 18 abstentions, au bout de la session extraordinaire de juillet. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’est félicité d’«amorcer la relocalisation» et la «décarbonation» de l’industrie, après «trois décennies de renoncement» selon lui.