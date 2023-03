France: La réforme des retraites définitivement adoptée par le Parlement

La première motion a recueilli 278 votes sur les 287 nécessaires et celle de l’extrême droite n’a recueilli que 94 voix. Après le rejet de ces deux motions, la réforme très contestée d’Emmanuel Macron est donc définitivement adoptée.

Appel à la démission

Ce gouvernement «est d’ores et déjà mort», a déclaré la cheffe de file des insoumis, Mathilde Panot, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelant à «passer à la censure populaire», «en tout lieu et en toute circonstance». Elisabeth Borne «doit partir» ou «le président doit la démissionner», a abondé le présidente du groupe RN Marine Le Pen.

Ambiance électrique

Les débats sur ces deux motions de censure avaient eu lieu dans l’après-midi dans une ambiance électrique, marquée par des députés qui ont quitté l’hémicycle à plusieurs reprises selon les orateurs.



Premier à la tribune, le député Charles de Courson, du groupe Liot (Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires), a fustigé «l’injustice» du projet phare du second quinquennat d’Emmanuel Macron, dénonçant le «déni de démocratie» du 49.3. Le report de l’âge de départ de 62 à 64 ans «cristallise les tensions, les inquiétudes et la colère de nos concitoyens», a-t-il estimé.