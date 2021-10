Tir mortel d’Alec Baldwin : L’assistant avait déjà été licencié pour un accident avec une arme

L’assistant réalisateur du film «Rust», qui a donné l’arme à Alec Baldwin, avait déjà été licencié d’un précédent film pour un accident impliquant une arme à feu.

Tir sur des boîtes de conserve

Les spécialistes soulignent que le rôle d’un armurier est de veiller constamment aux armes à feu présentes sur le tournage et de vérifier à tous les stades si elles sont ou non chargées. Selon «The Wrap», site spécialisé dans le divertissement, qui cite des sources proches du tournage de «Rust», l’arme qui a tué Halyna Hutchins avait pourtant été utilisée quelques heures seulement avant le tir fatal par des membres de l’équipe «pour passer le temps» en faisant du tir sur des canettes de bière.

Arme «froide»?

Le réalisateur Joel Souza regardait par-dessus l’épaule de la directrice de la photographie de 42 ans, qui a été touchée au torse jeudi et a été déclarée morte quelques heures plus tard. Blessé à l’épaule par le tir, Joel Souza a déclaré avoir entendu ce qui ressemblait au «bruit d’un fouet, et un gros pan» alors qu’il se tenait derrière la victime. Après le coup de feu, la cinéaste «s’est agrippé l’abdomen» et a dit ne plus sentir ses jambes, a précisé le réalisateur, ajoutant qu’elle avait «commencé à tituber en arrière».