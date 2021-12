Enceinte connectée : L’assistant vocal Alexa a failli blesser une fille de 10 ans

Le système d’intelligence artificielle d’Amazon a proposé à une fillette de relever un défi TikTok dangereux devenu viral début 2020.

L’Amazon Echo Dot de la famille est principalement utilisé comme minuteur et pour diffuser de la musique et des podcasts, a indiqué la mère de la fillette.

Connu sous le nom d'«outlet challenge», ce défi TikTok, qu’il est fortement déconseillé de reproduire, consiste à glisser une pièce de monnaie entre une prise électrique et un chargeur de téléphone qui n’a pas été totalement inséré dans la prise. Au contact des fiches du chargeur, la pièce de monnaie provoque un court-circuit et des étincelles, avec le risque d’allumer un incendie, de blesser ou d’électrocuter, même mortellement, la personne se prêtant à ce «jeu» stupide et dangereux.