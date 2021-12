Enceinte connectée : L’assistant vocal d’Amazon se sent sous-exploité

Alexa multiplie les invitations à mieux connaître ses compétences alors que son utilisation stagne et reste très sommaire.

«Au fait, saviez-vous que je peux aussi…». C’est la petite phrase qu’Amazon glisse volontiers dans «la bouche» de l’assistant vocal Alexa de ses enceintes connectées Echo Dot. Et pour cause: la plupart des clients se bornent à lui faire jouer de la musique, à régler la minuterie et à contrôler l’éclairage. C’est le constat sans appel d’un document interne du géant de Seattle relayé par Bloomberg alors que la commercialisation du premier appareil Echo remonte à 2014 déjà.