Valais : Patrouille des Glaciers: l’armée suspend sa collaboration

L’armée a suspendu ses relations de travail avec l’association privée qui est chargée notamment de trouver des financements pour la célèbre course de ski-alpinisme. Des «problèmes internes» ont été évoqués.

L’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPDG) voit sa collaboration avec l’armée suspendue via une lettre envoyée par cette dernière le 6 novembre. Des échanges ont lieu pour régler la situation.

Renato Kalbermatten, chef de la communication du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), a confirmé à Keystone-ATS la suspension temporaire de la collaboration. Il a aussi confirmé qu’il y a eu des échanges entre les deux parties, mais sans donner plus d’informations.

Interrogé sur les raisons de la suspension temporaire, Renato Kalbermatten a répondu que «l’association a des problèmes internes et on aimerait qu’elle les règle». «Ensuite, on continuera à collaborer», a-t-il poursuivi, précisant que l’armée n’avait pas fixé de délai.