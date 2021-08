Haut potentiel : L’association des cons veut raviver la joie de vivre

Deux retraités revendiquent une soixantaine de membres dans leur mouvement visant à s’amuser de sa connerie sans se prendre la tête.

Cela prête à sourire, mais ce n’est peut-être pas si con. Deux habitants de Venas, dans la région française d’Auvergne-Rhône-Alpes, ont monté une association qui a pour but de «réunir un maximum de personnes dotées d’un humour certain, se reconnaissant la qualité de cons et surtout ne se prenant pas au sérieux».