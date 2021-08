Berne : L’association des infirmiers demande d’étendre l’usage du certificat Covid

L’Association suisse des infirmières et infirmiers demande au Conseil fédéral de prendre des mesures pour ralentir l’afflux des patients Covid à l’hôpital.

L’utilisation systématique du certificat Covid partout où des groupes de personnes se réunissent, un traçage des contacts qui fonctionne dans tous les cantons: telles sont les mesures que prône l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) dans une lettre ouverte. L’ASI recommande le maintien des gestes barrières comme le port du masque dans les transports publics, magasins et autres lieux similaires, la distanciation sociale ou encore la désinfection des mains. Par ailleurs, les mesures d’isolement et de quarantaine doivent être contrôlées tandis que la protection des enfants doit être assurée partout, les écoles devant travailler avec des concepts de protection et de test contraignants.

Vaccination recommandée

L’ASI rappelle que le meilleur et le plus efficace moyen de se protéger et de contribuer à contenir l’épidémie reste la vaccination. Les cantons et les communes doivent proposer des services de vaccination flexibles et de proximité. Sur le front de la pandémie depuis un an et demi, le personnel soignant craint les conséquences d’une surcharge de travail. Car une nouvelle hausse massive du nombre d’admissions dans les hôpitaux est à prévoir avec des conséquences comme des opérations et des traitements qui devront être à nouveau reportés, faute de capacité d’accueil.