Aucun cas de «piqûre au GHB» recensé dans le canton de Vaud

Porte-parole de la police vaudoise, Florence Maillard confirmait également jeudi en fin d’après-midi qu’aucune victime supposée ne s’était annoncée ou avait déposé une plainte par rapport à la soirée au MAD la semaine passée. Et aucun cas de «piqûre au GHB» n’avait été recensé dans le canton de Vaud. Elle rappelle toutefois que la problématique de la «drogue du violeur» est une réalité .

Victimes de rumeurs et d’actes malveillants

Une des conséquences qui désolent certains étudiants: la soirée de fin d’année est annulée. «La direction de l’EHL n’organise pas ce type d’événement et cette association est distincte de notre école, précise Lucile Muller. Mais comme nous soutenons nos étudiants ainsi que leurs associations, nous leur mettons à disposition des outils de communication comme un e-mail à l’adresse de l’EHL, mais ça s’arrête là.» La porte-parole de l’école tient à souligner que les organisateurs au sein de Fête finale sont eux-mêmes victimes de rumeurs ou d’actes malveillants et qu’ils n’ont commis aucune faute.

L’EHL craint-elle un dégât d’image avec cette affaire, qui fait suite à la soirée dans un autre club à Lausanne ayant provoqué un foyer infectieux de Covid-19 et une quarantaine forcée, fin septembre 2020, à la veille des fermetures des discothèques en raison d’un sursaut de la pandémie? «À l’heure actuelle, notre seule préoccupation est axée sur ce qui s’est réellement passé la semaine dernière et comment accompagner nos élèves. Nous menons une campagne de sensibilisation à l’interne, et un éventuel dégât d’image nous est secondaire», explique Lucile Muller.