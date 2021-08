Maltraitance animale : L’association L214 diffuse de nouvelles images choc

L’organisation de défense des animaux française a rendu publique jeudi une vidéo où l’on voit des porcs maltraités dans un élevage et où un ex-employé témoigne à visage découvert.

Dans une nouvelle vidéo choc, l’association L214 dénonce jeudi le traitement réservé aux animaux dans un élevage de porcs au sud-est de Paris, et plus particulièrement aux porcelets.

L214, association française de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires, a diffusé jeudi de nouvelles images choc de maltraitance, cette fois dans un élevage de porcs de l’Yonne (au sud-est de Paris), et un témoignage inédit, à visage découvert, d’un ancien employé lanceur d’alerte.

«Ils coupent les queues à vif et font les castrations à vif (…) Si un (porcelet) boite, ils le prennent et le claquent par terre. Des fois, on le voit encore bouger dans le seau», témoigne Grégory Boutron, face caméra, une première pour un lanceur d’alerte dans une porcherie incriminée.