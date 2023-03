Lausanne: Made in Brésil Suisse à la rescousse du carnaval

La samba, les confettis ou encore les costumes bigarrés. L’essence du carnaval de Rio s’apprête à vivre sa plus belle vie à Lausanne. Alors que les organisateurs du carnaval lausannois ont annoncé que la manifestation était morte et enterrée le mois dernier, voilà que l’association Made in Brésil Suisse la fait renaître de ses cendres. Les festivités auront lieu les 13 et 14 mai, à Montbenon. Une cantine, une scène et des stands de nourriture et de boissons seront aménagés, explique «24 heures».