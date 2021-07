Bâle : L’assurance chipote pour un cours prénatal à 150 fr.

Une caisse maladie a refusé de rembourser une formation à l’accouchement qui se déroulait par vidéo à cause de la pandémie. Le tribunal remet l’assureur à l’ordre.

Fiches pas contraignantes

Le Tribunal des affaires sociales a rendu son verdict le 8 juin dernier et a donné raison à la plaignante. D’abord, le cours n’avait lieu que via vidéoconférence à cause de la situation liée au Covid-19. Pour l’assureur qui se basait sur les fiches de l’Office fédéral de la santé publique, il n’était pas spécifiquement indiqué que les cours en ligne étaient pris en compte. Or pour la Cour, ces fiches sont des directives administratives mais ne sont pas contraignantes. Le raisonnement de la plaignante qui mettait en avant les risques lors de contacts est valable aux yeux de la justice qui n’a pas compris pourquoi l’assureur a subordonné son remboursement à un cours en présentiel. De plus, dans son arrêt, le Tribunal souligne que l’OFSP a conclu le 5 août 2020 que les femmes enceintes étaient des personnes à haut risque.