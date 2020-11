États-Unis : L’assurance santé des Américains en jeu à la Cour suprême

La Cour suprême des États-Unis se penche mardi sur la loi Obamacare, que le président Trump a tenté par tous les moyens de détricoter durant son mandat.

La plus haute juridiction américaine, dont trois des neuf sages ont été désignés par le président sortant, examine mardi cette loi de 2010 surnommée «Obamacare», que les républicains n’ont jamais cessé de contester dans l’arène politique et en justice. Sa décision, attendue en 2021, est susceptible de faire totalement s’écrouler ce dispositif et de priver plus de 20 millions d’Américains de couverture maladie à un moment où la pandémie de Covid-19 fait des ravages dans le pays.