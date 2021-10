Last Night in Soho: dans un Londres rétro et horrifique

Avec ce thriller psychologique horrifique et féministe, Edgar Wright («Baby Driver», et surtout les géniaux «Shaun of the Dead» et «Hot Fuzz») frappe fort. Les atouts? Mise en scène élaborée, maîtrise visuelle, bande-son enivrante, reconstitution élégante du Londres des années 1960, actrices impeccables. Ses points faibles? «Last Night in Soho» perd de sa superbe dans la seconde partie, lorsqu’il s’enfonce dans un style épouvante trop répétitif avec fantômes et mauvais esprits. Dommage qu’il ne parvienne pas à maintenir son élan intrigant du début et qu’il s’achève sur une fin dénuée d’originalité.