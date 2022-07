Station spatiale internationale : L’astronaute européenne a débuté sa sortie dans l’espace

La sortie extra-véhiculaire (EVA) de cette membre du corps des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA), effectuée à plus de 400 km d’altitude, est prévue pour durer six heures et demie en compagnie du cosmonaute russe et commandant de l’ISS Oleg Artemiev. Leur mission a commencé juste avant 15 h 00 GMT, dans des combinaisons spatiales russes de type Orlan. Elle comprend plusieurs tâches concernant le module scientifique russe Nauka et particulièrement le nouveau bras robotisé ERA (European Robotic Arm).