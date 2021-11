ISS : L’astronaute Thomas Pesquet de retour sur Terre

Après un report de quelques heures en raison de la météo, la capsule Drago est finalement de retour sur Terre avec à son bord les membres de la mission Crew-2. Ils ont amerri au large de la Floride à 4 h 33.

Ainsi s’achève la deuxième mission dans l’espace de sa carrière: le Français Thomas Pesquet est rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi, après un séjour de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale qui s’est conclu par un amerrissage réussi au large des côtes de Floride.

La capsule Dragon de SpaceX, qui transportait également trois autres astronautes, a été freinée dans sa vertigineuse descente par l’atmosphère terrestre puis par d’immenses parachutes. Elle a amerri dans le golfe du Mexique à 04 h 33 heure suisse mardi, soit à l’aube en France, et devait être récupérée rapidement par un navire posté à proximité. L’astronaute de 43 ans a passé quelque 200 jours en apesanteur.

Thomas Pesquet est rentré avec les autres membres de la mission Crew-2 -- le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur. Ils étaient arrivés à bord de la station spatiale (ISS) le 24 avril. Le vaisseau de la société d’Elon Musk transportait également 240 kg de matériel et d’expériences scientifiques.