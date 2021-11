Espace : L’astronaute Thomas Pesquet fera son retour sur Terre lundi

L’équipage de Crew-2, composé de Thomas Pesquet, d’Akihiko Hoshide, de Shane Kimbrough et de Megan McArthur rentrera sur Terre lundi, après six mois dans l’espace.

Le Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale dimanche, et amerriront au large de la Floride «pas plus tôt» que lundi à 12H14 GMT (13h14, heure suisse), après avoir passé plus de six mois dans l’espace, a annoncé la Nasa vendredi.

L’équipage de Crew-2, composé de Thomas Pesquet, du Japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, rentrera ainsi sur Terre avant l’arrivée à bord de l’ISS des quatre astronautes de Crew-3, dont le décollage a été plusieurs fois retardé notamment à cause de la météo.

«Alors qu’on se prépare à partir, il y a un peu un sentiment doux-amer», avait déclaré plus tôt vendredi Thomas Pesquet lors d’une conférence de presse depuis la station spatiale. «Il se pourrait qu’on ne revienne jamais voir l’ISS, et c’est vraiment un endroit magique.»

Amerrissage au large de la Floride

L’astronaute français de 43 ans termine la deuxième mission de sa carrière en orbite, «Alpha». Il était arrivé à bord de l’ISS avec ses co-équipiers le 24 avril. Lors de sa précédente mission «Proxima», en 2016-2017, il avait atterri dans les steppes kazakhes. L’amerrissage sera donc une première pour lui.

Cela devrait «être un peu plus doux sur l’eau», a dit Thomas Pesquet. «Ensuite ce qu’il peut se passer, c’est que ça bouge un peu.» «On a déjà un peu le mal de mer en rentrant sur terre, donc là en rentrant sur mer ça risque d’être encore pire, mais on verra bien», a-t-il ajouté.

Après sa vertigineuse descente, la capsule Dragon sera récupérée sur l’un des lieux d’arrivée possibles, au large de la Floride, par un bateau de SpaceX. Crew-2 est la deuxième mission régulière assurée par l’entreprise d’Elon Musk pour le compte de la Nasa.

Le décollage de la troisième est lui finalement prévu pour mercredi à 21h03 heure de Floride (3h03 heure suisse jeudi), à bord d’une fusée Falcon 9 depuis Cap Canaveral. Les astronautes de Crew-3, les Américains Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que l’Allemand Matthias Maurer, sont en quarantaine au Centre spatial Kennedy depuis des jours.

Panne de toilettes

L’agence spatiale envisage que la capsule de Crew-2 fasse, avant d’entamer sa redescente vers la Terre, le tour de la station spatiale, afin d’en photographier l’extérieur. Un défi inattendu attend ensuite les quatre astronautes lors de leur voyage: ils ne pourront pas utiliser les toilettes de la capsule Dragon, un problème de fuite ayant été découvert.

«Ça n’est bien sûr pas optimal, mais nous sommes préparés à gérer cela», a pudiquement commenté Megan McArthur vendredi. Après son retour sur Terre et quelques tests pour vérifier son état de santé en Floride, Thomas Pesquet sera très rapidement transporté jusqu’à Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes.

Il y suivra «pendant trois semaines un programme intense de remise en forme», et sera soumis aux mêmes tests qu’avant et durant son séjour en apesanteur, afin de contribuer à la collecte de données scientifiques sur l’effet d’un séjour long en orbite sur le corps humain. «Et ensuite j’espère, première semaine de vacances depuis de nombreux mois», a-t-il dit vendredi. «J’ai même l’impression que ça fait des années.»

Retraçant les six mois qui viennent de passer, il a qualifié la mission de «très, très intense». Thomas Pesquet a effectué quatre sorties extra-véhiculaire («EVA») en dehors de la station, notamment pour installer de nouveaux panneaux solaires. Cela l’amène à six sorties au total, après les deux réalisées lors de sa première mission Proxima.

Interrogé sur les moments qu’il retiendra, il a cité «les plus de 200 expériences» menées à bord, mais aussi la rencontre avec l’actrice, Ioulia Peressild, et le réalisateur, Klim Chipenko, russes venus durant 12 jours tourner le premier film de l’Histoire dans l’espace. «On ne savait pas trop comment se positionner au départ», a-t-il raconté. «Mais nous avons pu leur parler et tout a fini par très bien se dérouler. Nous avons hâte de voir le résultat.»