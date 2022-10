Football : L’Atalanta Bergame rejoint Naples en tête de la Serie A

L’Atalanta, en reconstruction cette saison dans un style moins flamboyant mais plus solide, rejoint ainsi à la première place Naples, vainqueur samedi du Torino (3-1). Le duo, constitué des deux seuls clubs encore invaincus, compte trois points d’avance sur la Lazio Rome et l’AC Milan et quatre sur l’Udinese (5e), qui se déplacera lundi à Vérone (18e) en clôture de ce huitième acte. La Fiorentina reste de son côté dans les turbulences, avec seulement deux victoires cette saison, une seule lors des sept derniers matches (pour trois nuls et trois défaites). La Viola recule à la 11e place, à onze points de son adversaire du jour.