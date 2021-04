Football : L’Atalanta et Naples profitent du faux pas de Milan

L'Atalanta Bergame et Naples, victorieux de l'Udinese (3-2) et Crotone (4-3), n'ont pas laissé passer l'occasion de se rapprocher de Milan, accroché par la Sampdoria (1-1).

Derrière eux, les Milanais voient revenir à fond de train l’Atalanta Bergame (3e, 58 points) et Naples (4e, 56 points, un match en moins). En attendant la Juventus (5e, 55 points, deux matches en moins), opposée en début de soirée au Torino.

Si Milan cherche son second souffle dans la lutte pour le top 4 synonyme de Ligue des champions, l'Atalanta de Remo Freuler ne faiblit pas avec une septième victoire lors de ses huit derniers matches. Face à l’Udinese, l'inévitable Luis Muriel a sévi avec un doublé - il totalise désormais 18 buts en Serie A - et son compatriote Duvan Zapata a ajouté le troisième but (61e). Trois buts «colombiens» synonymes de trois points devant une Udinese qui n'a jamais renoncé, réduisant la marque par Roberto Pereyra puis Stryger Larsen.