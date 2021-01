Football : L’Atalanta manque l’occasion de monter sur le podium

Les Bergamasques auraient pu se retrouver troisième, mais un nul sur le terrain de l’Udinese les freine.

Les Bergamasques se sont fait surprendre sur la toute première incursion de l’Udinese, après seulement 25 secondes de jeu: Roberto Pereyra repiquait côté droit et venait battre en angle fermé le gardien de l’Atalanta Pierluigi Gollini.

Musso se montre

Seul Luis Muriel réussira à tromper le gardien argentin pour égaliser au terme d’un petit numéro en solo dans la surface (44e), signant son 11e but de la saison en championnat.

Mais l’Atalanta en restera là, malgré les entrées en jeu de Ilicic, Zapata et Freuler (81e), face à une Udinese qui n’a pas démérité et aurait même pu l’emporter, mais le but de Marvin Zeegelaar a été refusé pour une charge sur Gollini (86e).