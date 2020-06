Actualisé il y a 27min

Football

L’Atalanta redonne le sourire à la Lombardie

Dans une des villes les plus touchées par l'épidémie, la victoire 4-1 des Bergamasques fait du bien.

de AFP

Duvan Zapata a marqué le quatrième but de l’Atalanta. Keystone

Le football a repris son cours aussi à Bergame, l’une des villes les plus durement touchées d’Europe par l’épidémie de coronavirus, où l’Atalanta, avec Remo Freuler jusqu’à la 70e, a de nouveau étalé son magnifique jeu offensif pour écraser Sassuolo 4-1 dimanche.

Le «calcio» a redémarré depuis 10 jours maintenant en Italie et il y a eu des matches à Naples, Turin, Rome ou Vérone. Mais ce premier match à Bergame était particulier.

Au cœur de la Lombardie, Bergame a en effet été une ville-martyre du coronavirus. «Je pense que Bergame est malheureusement en proportion la ville la plus touchée au monde, à moins qu’il y ait des villes au Brésil encore plus touchées que j’ignore», disait ainsi récemment son maire Giorgio Gori lors d’une rencontre avec la presse étrangère.

Alors la minute de recueillement avant le coup d’envoi a été particulièrement émouvante. Pendant que les joueurs étaient réunis autour du rond central, ont résonné les notes de «Rinascero, Rinascerai» (Je renaîtrai, tu renaîtras), une chanson composée pendant le confinement par Roby Facchinetti, un musicien italien natif de Bergame.

Quelques supporters

Le club a aussi diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo accompagnant cette chanson, dans laquelle on voit les joueurs de l’Atalanta, l’entraîneur Gian Piero Gasperini et des docteurs et infirmiers exhibant ce même message, «Rinascero, Rinascerai».

Avant le match, quelques tifosi s’étaient pour leur part retrouvés autour du stade Atleti Azzurri d’Italia, pour accueillir le car de leur équipe.

«On est venus soutenir l’équipe, même si on sait qu’on ne peut pas entrer. La passion est tellement forte, alors on vient. On va regarder par les ouvertures des guichets, on espère voir le car arriver, les saluer même de loin, les voir et tenir cette passion en vie», a déclaré à l’AFP TV Giorgio Arboldi, un supporter de 50 ans.

«Ça va être un football étrange. C’est bien pour le championnat, même si je pense que même pour les joueurs, ça va être bizarre de jouer dans un stade vide», a-t-il ajouté.

De fait, certains tifosi restent opposés à la reprise de la compétition et avaient déployé devant le stade une banderole sur laquelle on pouvait lire: «Un foot sans tifosi n’est pas du foot».

Quelques chants contre la Ligue de football ont aussi été entendus pendant quelques minutes en début de match, avant de laisser place au festival offensif de l’Atalanta.

Festival offensif

Pendant quelques minutes pourtant, l’équipe de Gasperini a énormément souffert et Sassuolo aurait dû marquer sur l’une de ses nombreuses occasions.

Cela n’a pas été le cas et l’Atalanta a de son côté été impitoyable, rappelant pourquoi elle était encore en course en quarts de finale de la Ligue des Champions et bien placée (4e) pour retourner en C1 la saison prochaine.

À la pause, l’Atalanta avait ainsi déjà inscrit trois buts (Djimsiti, Zapata et Bourabia contre son camp), frappé une fois la barre et vu deux autres buts annulés après intervention du VAR, dont un très sévèrement.

En deuxième période, Zapata a ajouté un nouveau but, puis Bourabia a réduit l’écart sur un beau coup franc en toute fin de match.

Avec cette victoire dans ce match en retard de la 25e journée, l’Atalanta conforte sa 4e place, avec six longueurs d’avance sur l’AS Rome (5e) et trois points de retard seulement sur l’Inter Milan (3e), qui jouera à 21h45 face à la Sampdoria Gênes.