Rouler à 30 km/h: L’ATE dit «stop à la désinformation» avec un communiqué «pas très clair»

L’intitulé se voulait on ne peut plus clair: «Stop à la désinformation: le 30 km/h de nuit ne ralentit pas le trafic et protège la santé». Tiré du communiqué publié lundi par l’Association transports et environnement (ATE) Vaud, cette phrase a, à première vue, de quoi surprendre. Mais l’association affirme avoir mené une étude sur le sujet. D'ailleurs, selon l’ATE, cette étude justifierait même de généraliser le 30 km/h à l’échelle du canton. Et, lorsque cela est possible, introduire des mesures de fluidité, comme les feux orange clignotants.