Politique environnementale : L’ATE ne veut plus de voitures à essence dès 2030

L’Association transports et environnement veut lancer une initiative en ce sens. Elle prépare en outre un autre texte qui veut lui imposer une taxe sur les billets d’avion.

La première initiative vise le trafic routier: «Les nouvelles voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers ne devront plus émettre de CO2 à partir de 2030. Les véhicules utilitaires lourds seraient soumis au même régime, mais à partir de 2035, selon le texte provisoire. Conséquence: la fin des moteurs à essence serait ainsi pratiquement inscrite dans la Constitution fédérale.

Taxe sur les billets d’avion

La 2e initiative demande une taxe pour les passagers aériens. On ne sait pas encore quel sera le montant de la taxe, précise le journal dominical. Elle devrait toutefois se situer dans une fourchette similaire à celle prévue dans le cadre de la loi sur le CO2, c’est-à-dire entre 30 et 120 francs maximum.

L’ATE propose deux pistes pour l’utilisation des fonds récoltés par la taxe: la promotion des carburants synthétiques et le développement du trafic ferroviaire international. Il n’est plus possible, estime Anders Gautschi, que les gens effectuent davantage le trajet Zurich-Paris en avion, alors qu’il existe une variante plus respectueuse de l’environnement avec le TGV.