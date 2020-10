Yverdon : L’ATE s’oppose au nouveau parking de l’Y-Parc

La section vaudoise de l’Association transports et environnement juge «démesuré» ce projet qui prévoit d’augmenter le nombre de places de parc de 422 à près de 1000.

L’ATE Vaud a déposé lundi une opposition à l’agrandissement du parking de l’Y-Parc, le parc technologique et scientifique d’Yverdon. Elle juge «démesuré» ce projet qui prévoit d’augmenter le nombre de places de parc de 422 à près de 1000.

Les partenaires du projet – la Fédération vaudoise des entrepreneurs, la Ville d’Yverdon et l’Y-Parc – ont annoncé mi-juillet vouloir construire ce parking mutualisé pour attirer de nouvelles entreprises à l’Y-Parc, situé en périphérie de la cité thermale. Or pour l’ATE Vaud, «ajouter une capacité de plus de 500 places pourrait créer un véritable écroulement du système routier local, en surchargeant des tronçons qui sont déjà surutilisés», écrit-elle dans un communiqué.