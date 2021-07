Athlétisme - L’athlète «la plus sexy du monde» se met sous les projecteurs

Depuis qu’elle est toute petite, Alicia Schmidt a toujours eu un rêve: celui de participer aux Jeux olympiques. Il est devenu réalité. Celle qui avait capté l’attention des juges et du public lorsqu’elle a vait remporté la médaille d’argent d a ns le relais 4 x 400 m a u x C hampionnats d’Europe M20 à Grosseto , en Italie, sera l’une des athlètes les plus photographiées à Tokyo.