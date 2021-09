Philippe Croizon : L’athlète quadri-amputé qu’Elon Musk a promis d’emmener dans l’espace

«Hello @elonmusk, je suis un aventurier français célèbre sans bras ni jambes!» avait tweeté le sportif à l’intention du patron de Tesla et Space X en 2020.

Philippe Croizon n’attendait pas vraiment de réponse à ce message envoyé «comme une bouteille dans l’espace», a-t-il raconté lundi à l’AFP, après une conférence au lycée français de San Francisco en Californie, saluée par une ovation debout des élèves. «Et là maintenant je pars à Cap Canaveral pour le décollage, 3 jours plus tard on va à l’amerrissage, on va les récupérer en mer et après on passe un moment ensemble pour voir si c’est possible d’envoyer un petit gars comme moi dans l’espace», a-t-il continué.