Athlétisme: L’athlétisme suisse et UBS prolongent, Delapierre s’en réjouit

Cette annonce revêt une importance capitale pour les trois organismes cités, ainsi que pour le Galà dei Castelli (meeting de Bellinzone) et, surtout, pour la relève. La banque helvétique, engagée depuis quatre décennies dans le sponsoring de l’athlétisme suisse, a en effet «contribué de manière décisive à son essor au cours des dernières années». Elle a notamment permis la création de l’UBS Kids Cup, compétition qui réunit quelque 200’000 enfants chaque année et qui a révélé de nombreux athlètes présents cette semaine à Munich.

Côté romand, Jacky Delapierre, rencontré en Bavière, nous a confié sa satisfaction. «On est très heureux de ce renouvellement de contrat, a réagi le patron d’Athletissima. On est fier de ce partenariat et satisfait de pouvoir consolider toute notre organisation sur des bases financières saines. Après les droits de télévision garantis jusqu’en 2030, c’est donc au tour d’UBS de rester avec nous. On peut être sereins pour la suite. Ça me réconforte puisque je vais passer la main de l’organisation de cet événement à mes successeurs. Ces derniers, qui ont déjà pris leurs fonctions, auront ainsi les moyens de faire aussi bien voire mieux que ce qu’on a fait jusqu’à maintenant.»