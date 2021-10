Football : L’Atlético attend Liverpool pour un choc qui promet

Les champions d’Espagne affrontent des Reds en forme mardi, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Mo Salah et Luis Suarez vont se livrer un duel de buteurs, mardi soir à Madrid.

L’Atlético, en danger à Madrid face à un Liverpool en pleine forme, n’a pas le droit à l’erreur mardi lors de la 3e journée de la Ligue des champions, pas plus que le Real, en déplacement en Ukraine après sa défaite face au Sheriff Tiraspol.

Groupe A: le PSG doit confirmer

Après sa victoire nette et sans bavure face à Manchester City (2-0), le PSG doit confirmer son statut de leader du groupe A au Parc des Princes (21h), face au RB Leipzig, lanterne rouge, alors que les Citizens seraient bien inspirés de s’imposer à Bruges (18h45).

Victorieux vendredi soir en Ligue 1 contre Angers (2-1), sans convaincre, l’équipe de Mauricio Pochettino est encore en rodage, et bien moins conquérante quand ses superstars sont à l’autre bout du monde pendant les trêves internationales.

Neymar absent, Messi de retour

La dernière visite du RB Leipzig au Parc, c’était en novembre 2020, à huis clos, et le PSG de Thomas Tuchel s’était imposé de justesse grâce à un penalty de Neymar (1-0). Mais le Brésilien, touché aux adducteurs , sera absent mardi, à l’inverse de son ami Lionel Messi.

Ce ne sera pas forcément une partie de plaisir, car le RB, désormais entraîné par l’Américain Jesse Marsch, dispose de jolis atouts offensifs. A commencer par le jeune attaquant Christopher Nkunku, formé à Paris, qui claque but sur but en ce début de saison.

Groupe B: Atlético-Liverpool, un air de revanche

Pendant ce temps, le champion d’Espagne en titre se reposait, son match contre Getafe étant reporté. Et la revanche s’annonce alléchante, 18 mois après le huitième de finale retour remporté par l’Atlético à Anfield en mars 2020 (1-0, 3-2 a.p.).

L’autre match du soir opposera le FC Porto à l’AC Milan, bien mal embarqué pour son retour en C1, après sept ans d’absence et deux défaites successives (21h).

Groupe C: Ajax-Dortmund, le choc

Dans le groupe C, les carottes semblent déjà cuites, après deux journées. On ne voit pas comment l’Ajax, en pleine forme, et le Borussia Dortmund, avec son «serial buteur» Erling Haaland, pourraient être rejoints avant Noël par le Besiktas ou le Sporting Portugal.