Football: L’Atlético double le Real Madrid, piégé à Valence

Antoine Griezmann et son équipe sont certains de disputer la prochaine Ligue des champions.

Sur la deuxième marche, l’Atlético Madrid ! Les Colchoneros ont surclassé Osasuna 3-0 dimanche pour la 35e journée de Liga et ont ainsi doublé le Real Madrid pour se hisser à la deuxième place du classement, treize points derrière le FC Barcelone, déjà champion.

Un succès qui permet aux Rojiblancos de s’assurer mathématiquement leur ticket pour la prochaine Ligue des champions, pour la onzième saison de rang. «En novembre, on était à l’hôpital, un médecin était venu nous dire qu’on était presque morts. (...) Mais il est repassé aujourd’hui (dimanche, NDLR) nous dire qu’on est toujours en vie», a savouré l’entraîneur Diego Simeone après le match.

Et face aux hommes de Jagoba Arrasate, qui était son entraîneur à la Real Sociedad, Griezmann a encore crevé l’écran. Avec cette nouvelle passe décisive, la 13e de la saison en Liga, le «Petit Prince» aux cheveux désormais décolorés conforte sa place de meilleur passeur du championnat.

L’Espanyol croit encore au maintien

Plus tôt dans la journée, l’Espanyol Barcelone s’est relancé dans la course au maintien grâce à sa victoire 2-1 sur le terrain du Rayo Vallecano. Les Catalans ont ouvert la marque par Sergi Darder (23e), puis l’ancien buteur de l’Espanyol Raul de Tomas a égalisé sur pénalty pour les Madrilènes juste avant la pause (42e). Mais Nico Melamed a offert les trois points aux siens grâce à un but à la 59e.