Football : L’Atlético fait de la résistance

Malgré une grosse frayeur en fin de match, l'Atlético Madrid a battu le mal classé Elche (1-0) et restera quoi qu’il arrive en tête de la Liga à l’issue du week-end.

Marcos Llorente (au centre) célèbre son but avec ses coéquipiers.

Alors que son avance a fondu comme neige au soleil depuis plusieurs semaines, l'Atlético tient toujours à sa première place: samedi, les «Colchoneros» ont pris les devants grâce à un but de Marcos Llorente, parfaitement servi en retrait par Yannick Carrasco à la 23e minute, pour finir par maîtriser, non sans mal, une formation d'Elche qui a raté un penalty en fin de rencontre.

L'Atlético a dominé la partie, sans toutefois réussir à concrétiser. Dès la 16e minute, Llorente a servi Suarez pour un but annulé par l'arbitre pour une position de hors-jeu de l'Uruguayen.

Puis après le but de Llorente, juste avant la pause, la frappe de Correa a rebondi sur le bras de son compatriote Ivan Marcone (45e), et l'arbitre a sifflé un penalty... avant de l'annuler après visionnage vidéo, car le ballon a d'abord touché la hanche du défenseur avant de heurter son bras.

Choc à venir contre le Barça

Pour l'heure, voici l’«Atleti» assuré de conserver sa première place à l'issue de la 34e journée ce week-end, alors que ses trois poursuivants, le Real Madrid, le Barça et le Séville FC, se tiennent en seulement un point.

Un peu plus tôt, la lanterne rouge Eibar a surclassé Alavés (3-0) et se relance dans la course au maintien.