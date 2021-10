Football : L’Atlético Madrid enfonce le Barça dans la crise

Lourdement battus en Ligue des champions par Benfica cette semaine (0-3), les Catalans ont à nouveau sombré, cette fois en Championnat, contre les Colchoneros (0-2).

Nouveau naufrage pour le FC Barcelone: trois jours après la gifle reçue à Lisbonne en Ligue des champions (0-3), le Barça a été corrigé 0-2 par l'Atlético Madrid d'un brillant Thomas Lemar, samedi, pour la 8e journée de Liga, et sombre encore plus dans une crise latente.

Alors que la presse catalane annonçait que le club était tout proche de limoger son entraîneur Ronald Koeman, le président Joan Laporta lui a accordé sa «confiance» samedi midi, affirmant qu'il «restera l'entraîneur du Barça» au moins jusqu'au retour des blessés Ousmane Dembélé et Sergio Agüero.

Dans les tribunes du Wanda-Metropolitano samedi soir pour purger le deuxième et dernier de ses deux matches de suspension après son expulsion à Cadix il y a quinze jours, Koeman semblait très tendu, pour transmettre ses consignes par téléphone à son assistant Alfred Schreuder, son relais sur le banc.

Tensions sur le terrain

À l'image du technicien néerlandais, c'est tout un club qui est sur les dents. Il suffisait de voir le geste de rage de Memphis Depay, les cadres Sergio Busquets et Gerard Piqué s'invectiver au centre du terrain après le premier but de Lemar, ou encore Oscar Mingueza et Ronald Araujo en faire de même après le 2-0, pour palper le malaise ambiant qui enveloppe le Barça.