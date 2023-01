Football : L’Atlético Madrid freiné à Almeria

Troisième déplacement sans succès pour l’Atlético Madrid: les Colchoneros ont été accrochés 1-1 dimanche pour la 17e journée de Liga à Almeria, et calent à la 4e place, à sept longueurs de la Real Sociedad, troisième (35 points) après sa victoire 3-1 sur l’Athletic Bilbao samedi.

La fin de match s’est compliquée pour les Rojiblancos, avec un but tout fait manqué par Angel Correa (75e), et le deuxième carton jaune synonyme d’exclusion infligé à Sergio Reguilon (89e) vingt minutes après son entrée en jeu.

Pour Almeria, c’est la belle opération: les Andalous accrochent un point précieux face à un candidat au top 4, et restent dans le ventre mou du classement.

Buts de folie à Getafe

Puis Enes Ünal a répliqué quelques secondes plus tard (7e): après une récupération sur l’aile gauche, il a décoché une frappe flottante depuis l’arête de la surface adverse, téléguidée vers la lucarne.

Un début de match de folie, qui ne se décantera qu’après l’heure de jeu, quand Javi Puado a signé le but du 2-1 pour l’Espanyol après un festival individuel dans la surface (62e).

Avec ce résultat, Getafe et l’Espanyol comptent désormais le même nombre de points (17), et pointent tous deux dans le ventre mou du classement (respectivement 15e et 13e).