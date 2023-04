Football: L’Atlético Madrid revient à deux points du Real

Antoine Griezmann et l’Atlético ont fait ce qu’il fallait contre le Rayo Vallecano.

L’Atlético Madrid a remporté le derby contre le Rayo Vallecano 2-1 dimanche soir lors de la 28e journée de Liga et se rapproche à deux points du Real Madrid, deuxième avec 59 points mais défait 3-2 par Villarreal samedi soir.

L’Atlético a vu sa fin de rencontre facilitée par l’exclusion sur carton rouge direct (après visionnage vidéo) du défenseur central français Florian Lejeune pour une faute en position de dernier défenseur sur Alvaro Morata peu après l’heure de jeu (64e). Cela n’a pas empêché l’international espagnol de manquer de manière incompréhensible le but du 3-0 à la 69e minute, seul face au gardien.

Série gagnante

Avec cette victoire, les joueurs de Diego Simeone confirment ainsi leur excellent passe: les Rojiblancos n’ont plus perdu en Liga depuis le 8 janvier face au FC Barcelone (1-0), soit un total de neuf victoires et trois nuls en trois mois.

Pluie de buts et de rouges

Plus tôt dans la journée, une pluie de buts s’est abattue sur la pelouse José-Zorrilla de Valladolid. Les «Pucelanos» ont mené deux fois, mais se sont fait rattraper sur le fil, par l’avant-centre kosovar de Majorque Vedat Muriqi, qui a transformé un penalty à la 94e pour arracher l’égalisation 3-3, et priver Valladolid d’une victoire qui lui aurait fait le plus grand bien dans la lutte pour le maintien.