Football: L’Atlético Madrid revient à 2 points du Real

Rodrigo De Paul, ici face à Antoine Griezmann, a marqué le premier but de l’Atlético.

L’Atlético Madrid, le jour de son 120 e anniversaire, a surclassé Majorque 3-1 mercredi pour la 31 e journée de Liga et revient à deux petits points du Real Madrid, deuxième avec 65 points mais terrassé 4-2 à Gérone mardi.

Les Colchoneros ont encaissé le premier but sur corner, par Matija Nastasic, esseulé au second poteau, mais ont répliqué avec trois buts signés Rodrigo De Paul (45e +2), Alvaro Morata (47e) et Yannick Carrasco (77e).