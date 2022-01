Football : L’Atlético Madrid s’offre un succès miraculeux

Les Colchoneros ont arraché un succès inespéré à domicile contre Valence CF (3-2) et restent à la 4e place de Liga, à 13 longueurs du leader, le Real Madrid.

Le caractère du champion! Menés 2-0 à la pause après deux buts de Yunus Musah (25e) et d'Hugo Duro (44e), les champions d'Espagne en titre ont réussi une «remontada» d'enfer en deuxième période.

L’ancien Sédunois Matheus Cunha a d'abord réduit l'écart à la 63e puis Angel Correa, bien placé à la reprise d'un ballon relâché par Jaume Domenech à la 90e+1, est parvenu à égaliser à 2-2. Le sauveur rojiblanco a été Mario Hermoso, esseulé au second poteau pour claquer le but de la victoire à la 90e+3.

Après avoir été éliminés en 8e de finale de la Coupe du Roi jeudi soir sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2) et en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne la semaine dernière par l'Athletic Bilbao (1-2), les Rojiblancos ont relevé la tête en championnat.

Séville marque le pas

Et en plus de la défense, samedi soir, l'attaque de l’«Atléti» est longtemps restée en panne: le «Pistolero» uruguayen Luis Suarez a manqué une grosse occasion d'égaliser, seul dans la surface à la 80e, et Jaume Domenech a détourné du bout des doigts une frappe rasante de Yannick Carrasco.