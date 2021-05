Football en Espagne - L’Atlético titré, quelles conséquences pour le Real et le Barça?

La presse encense Simeone

«Souffrir, y croire, gagner», c’est avec ce slogan en trois mots que Marca, le journal le plus vendu d’Espagne, a fait sa Une ce dimanche, au-dessous d’une grande photo des joueurs et de l’encadrement «rojiblanco» célébrant leur titre, et d’un en-tête symbolique: «Campeones» (champions, en espagnol), écrit aux couleurs du club.

Le journal As a également déployé une large photo du groupe portant son entraîneur-totem Diego Simeone dans les airs en Une et en quatrième de couverture. Avec un titre qui précise que ce sacre a un «goût de gloire», après «l’angoissante remontée» qui leur a permis d’arracher la victoire chez le relégué Valladolid samedi soir 2-1 pour sceller leur 11e titre de champion d’Espagne.

«Colossal Atléti», a pour sa part titré le quotidien généraliste espagnol El Pais, en bas de sa Une du jour, saluant «l’exténuante saison» et «l’agonique dernière journée» offerte par les «Colchoneros». «Il y a une conquête définitive dont Simeone est le principal responsable: il a changé l’histoire de l’Atlético. Il y a apposé son sceau et lui a donné une régularité dans le succès. Au classement, dans l’imaginaire collectif et dans la psychologie la plus profonde», l’a encensé dans El Pais son compatriote argentin Jorge Valdano, pourtant ancien attaquant et dirigeant du Real Madrid. «Je sais reconnaître ceux qui pensent différemment mais qui font les choses bien, et Simeone est un de ceux-là, indiscutablement. (...) Je lui tire mon chapeau», a-t-il ajouté.