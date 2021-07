SUISSE ROMANDE - L’atout transports publics pour convaincre les touristes de séjourner en Suisse

Du Haut au Bas-Valais

L’ Easy Card regrou p e p lus de 1100 km de réseau de tran s ports publics dans le Valais romand. L’abonnement coûte entre 54 francs ( forfait de 2 jours) et 99 francs (5 jours). Des réductions de 50% sont e n outre accordées sur les téléphériques et les remontées mécaniques . D ans les Portes du Soleil, si on y loge, voyager e st gratuit dès Troistorrents , grâce au MultiPass. Enfin, l ’Adventure Card perme t de découvrir le Haut-Valais.

Les CFF pas en reste

Hors Romandie, les offres ne manquent pas. Qui loge au Tessin peut emprunter gratuitement les transports publics de plaine , c er t ains t éléphériques et les bateaux naviguant sur le lac de Lugano. Aux Grisons, il est possible de rejoindre gratuitement le sommet de la Bernina au départ d e la frontière italienne en chemin de fer rhétique. Enfin, un pass existe p our sillonner l’Oberland bernois.

Au niveau national, l es CFF proposent l’abo Evasion (900 francs pour 20 jours , 1200 francs pour 30 jours) et le Swiss Trav el Pass e t ses forf a its pour 3, 8 ou 15 jours. à 232, 418 et 513 francs. Des réductions sont également proposées dans plus de 500 lieux touristiques.