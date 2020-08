Rafael Nadal et Roger Federer soutiennent l’ATP, qui craint la création d’un syndicat de joueurs emmené par Novak Djokovic.

L’ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a souligné samedi l’importance de «l’unité» en ces temps compliqués, alors que des joueurs emmenés par Novak Djokovic pourraient annoncer très prochainement la création d’une association parallèle et indépendante.

Nadal et Federer prônent l’unité

Et selon le New York Times, Djokovic lui-même devrait annoncer sa démission de la présidence du conseil des joueurs, pour participer à la création du PTPA (Professional Tennis Players Association).

«Je pense que nous vivons une période où il faut garder son calme et travailler tous ensemble dans la même direction. Il est temps de s’unir, pas de se diviser», a tweeté l’Espagnol, No 2 mondial.

«Nous tous, joueurs, tournois et instances dirigeantes devons travailler ensemble», ajouté Nadal, soutenu dans la foulée par Roger Federer sur Twitter. Le Bâlois a lui aussi prôné l’unité: «Les temps sont incertains et difficiles mais je crois qu'il est crucial pour nous de rester unis en tant que joueurs et, en tant que sport, de préparer la meilleure voie à suivre.»