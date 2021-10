Tennis : L’ATP enquête sur les violences conjugales supposées de Zverev

Les responsables du circuit masculin ont annoncé qu’ils avaient lancé une enquête sur les allégations de violences conjugales formulées contre l’Allemand par son ex-compagne.

L’année dernière, l’ancienne joueuse junior russe Olga Sharypova a accusé, sans pour autant saisir la justice, Zverev de violences physiques et psychologiques, des accusations rejetées par le joueur. Le magazine en ligne Slate a publié en août plus de détails sur ces accusations, ce qui a poussé Zverev, 24 ans, à entamer une procédure judiciaire en Allemagne et à publier une déclaration dans laquelle il niait «catégoriquement et sans équivoque» avoir été violent avec Olga Sharypova.