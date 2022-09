Birmanie : L’attaque contre une école pourrait être un crime de guerre

L’attaque a tué douze enfants et deux adultes le 16 septembre, selon les témoignages recueillis y compris par l’AFP auprès de survivants. Elle s’est produite dans un hameau de la commune de Depeyin, dans la région de Sagaing (nord-ouest), théâtre d’affrontements féroces entre l’armée birmane et des groupes rebelles. Selon les informations des experts, l’attaque a duré plusieurs heures et les hélicoptères, en appui à l’infanterie, ont fait usage de roquettes et de mitrailleuses. L’infanterie a ensuite poursuivi l’attaque.