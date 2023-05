L’attaque du bull-terrier est un cas extrême qui ne me surprend pas

Samedi après-midi, à Neuheim (ZG), un garçon de 9 ans a été mordu à plusieurs reprises au visage et aux parties génitales par un bull-terrier miniature. Et si cette attaque brutale a choqué la population et la conseillère nationale Lilian Studer (PEV/AG) qui appelle à la création d’une liste nationale pour les chiens considérés comme dangereux ou potentiellement dangereux, Gabriela Frei, fondatrice et formatrice en chef du centre de formation eDOGcation pour l’éducation canine à Horgen (ZH), évoque «un cas extrême, mais qui ne me surprend malheureusement pas».