États-Unis : L’attaque du Capitole racontée dans une minisérie

Les événements qui ont mené à l’assaut du siège du Congrès des États-Unis feront l’objet d’une production diffusée sur la chaîne Showtime.

Cet assaut, ainsi que les événements qui l’ont précédé, seront prochainement racontés dans une minisérie sur Showtime, a appris «Variety». Les derniers jours de Donald Trump au pouvoir seront ainsi explorés du point de vue des Républicains, mais également de celui des Démocrates. La chaîne a fait appel à Billy Ray et Shane Salerno, à l’origine de «The Comey Rule», adaptation des mémoires du directeur du FBI James Comey. Le premier écrira et réalisera les trois épisodes, le second en sera le producteur exécutif.