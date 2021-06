Afrique : L’attaque meurtrière au Burkina Faso «ne restera pas impunie»

Des hommes armés, soupçonnés d’être des djihadistes, ont attaqué le village de Solhan le week-end dernier, pour un bilan de 160 morts.

Le Burkina Faso, pays sahélien pauvre frontalier du Mali et du Niger, est confronté depuis six ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières.

Plus d’un million de déplacés

«Malencontreusement on a pu faire une addition des victimes de la commune de Yagha et de la commune de Markoye puisque dans la même nuit du 4 au 5 juin, des attaques ont également eu lieu dans la commune de Markoye, (13 morts) et dans une autre localité (15 morts)», a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Ousséni Tamboura pour expliquer cette divergence.

Le Burkina Faso, pays sahélien pauvre frontalier du Mali et du Niger, est confronté depuis six ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les Forces de sécurité peinent à enrayer la spirale de violences djihadistes qui ont fait depuis 2015 plus de 1400 morts et plus d’un million de déplacés.