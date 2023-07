Emeutes en France: L’attaque visant un maire suscite l’indignation, une accalmie se dessine

Pour la troisième nuit consécutive, un dispositif massif a été maintenu, avec 45’000 gendarmes et policiers mobilisés.

À 01 h 30, les forces de l’ordre avaient procédé à 78 interpellations sur le territoire national, selon le ministère de l’Intérieur, et aucun incident majeur n’était signalé. À Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes avaient été interpellées à 01 h 00, d’après la préfecture de police.

Le choc causé par l’agression visant le maire de L’Haÿ-les-Roses, commune de 30’000 habitants de la banlieue sud de Paris, avait fait passer au second plan la décrue des violences déjà constatée dans la nuit de samedi à dimanche dans de nombreuses villes. Après ces faits, dans un contexte de recrudescence des attaques visant les élus, la population est invitée à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies de France.

Emmanuel Macron doit recevoir les présidents des deux chambres également lundi, puis les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences mardi. Il a aussi demandé à sa première ministre de rencontrer les présidents des groupes parlementaires lundi. Le président de la République souhaite, en outre, «débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements», selon l’Élysée.